Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

РИА Новости03:16

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Известия03:41

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии

Эхо Москвы03:32

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Inkazan04:42

Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП

RT на русском03:15

Путин подписал важный закон

Deita.ru06:00

Беглецов с места ДТП в России будут сажать на 9 лет и более

Сиб.фмвчера в 02:31
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Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Политика

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 12:04
Космос

На Марсе зафиксировали землетрясение

Впервые на Марсе зафиксировали землетрясение.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика

Росстат измерит «многомерную бедность»

По данным Росстата за 2018 год, уровень бедности составил 12,9%, доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума (в 2017 году — 19,3 млн человек, или 13,2%).
Обновлено вчера в 17:00
Кино

Первый тизер «Болотной твари» от DC Universe

Премьера первого сезона «Болотной твари» состоится на сервисе DC Universe 31 мая.
Обновлено в 12:17
Наука

Доказано существование редкой и аномальной материи

Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Кино

Ди Каприо снимется у Гильермо дель Торо в «Аллее кошмаров»

Крайне приятная новость: "оскаровский" лауреат Леонардо Ди Каприо ведет переговоры с "оскаровским" лауреатом Гильермо дель Торо на предмет участия в проекте сказочника "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley).
Обновлено в 07:48
Политика

ФБР США рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы относительно возможного тайного бегства главы нацисткой Германии Адольфа Гитлера в Германию в 1945 году, сообщает Argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика

Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд

Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление

Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Обновлено в 05:53
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Наука

На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок

При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Технологии

«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя

Обновлено в 10:45
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:05
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Здоровье

Исследование: Врачи нарушают стандарты оказания медпомощи в 20% случаев

Во всех случаях был нарушен стандарт оказания медицинской помощи: пациентов должны были направить на взятие биопсии, но этого не было сделано.
Обновлено в 05:52
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Хоккей

Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове

"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
Обновлено в 14:12
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