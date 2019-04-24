Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

РИА Новости03:16

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Известия03:41

Путин подписал закон об ужесточении ответственности для покинувших место ДТП

Коммерсантъ03:36

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии

Эхо Москвы03:32

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Inkazan04:42

Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП

RT на русском03:15

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Парламентская газета03:43
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»

Обновлено в 16:48
Происшествия

В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве

В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено в 02:45
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика

Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».
Обновлено в 08:32
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено в 17:05
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

С 2019 года в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 07:32
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика

В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Происшествия

ФСБ задержала двух участников банд Басаева и Хаттаба

В Ставропольском крае задержаны два бывших боевика Шамиля Басаева, которые принимали активное участие в нападении на Дагестан в 1999 году.
Обновлено в 05:34
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Наука

Игра в бессмертие: как революция в генетике изменит человечество

Подвох в грядущей генетической революции искал колумнист «360».
Обновлено в 17:01
Космос

Полярные сияния замедляют земные спутники

Американские специалисты из Центра космических наук Университета Нью-Гэмпшира обнаружили, что причиной замедление космических аппаратов Земли являются полярные сияния.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Москве загорелись несколько автомобилей

Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Обновлено в 17:37
Хоккей

Ярославский «Локо» вновь завоевал Кубок Харламова

Сегодня в Екатеринбурге в седьмом матче серии железнодорожники оказались сильнее местного Авто и стали обладателями главного трофея Молодёжной хоккейной лиги.
Обновлено в 17:56
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме

Обновлено в 11:39
Происшествия

Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия

МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

Обновлено в 09:12
Здоровье

В Волгоградской области увеличат количество вертолётов санавиации

В 2024 году планируется увеличить вдвое количество вылетов воздушной скорой. Для этого необходимо нарастить парк медицинских вертолетов.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Политика

Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 04:11
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