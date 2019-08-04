Экономика
Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металловГазета.Ru вчера в 12:58
Согласно новому закону, ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) снижается с 8% до 4,8%. Как отмечается, речь идет ставке налога, применяемой при добыче руд редких металлов, образующих собственные месторождения, в которых редкие металлы являются основными компонентами.
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Экономика
Эксперт: торговая война США и КНР – возможность для Индии
Глава индийской корпорации Larsen & Toubro Анил Манибхай Найк заявил, что торговая война между США и Китаем представляет огромные возможности для развития экономики Индии.
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В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Футбол
Симеоне рассказал об уходе Гризманна из «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о переходе экс-нападающего команды Антуана Гризманна в «Барселону».
Обновлено в 05:43
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
После смертельного ДТП на Волжской ГЭС возбудили уголовное дело
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.
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Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
После акции 3 августа госпитализировали пятерых человек
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Общество
Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в Skoda, загоревшейся после ДТП
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 августа водитель и два пассажира автомобиля Skoda погибли на востоке Ленинградской области в результате столкновения их машины с грузовым автомобилем КамАЗ.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт
Недавно Юлия призналась, что буквально заставила наследника продолжить обучение после школы, пообещав выселить его, в случае непослушания.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа
Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Обновлено в 05:22
Политика
Джулиани: Трамп за два года достиг больше, чем любой другой президент США
Дональд Трамп за свои первые два года на посту достиг больше, чем любой другой президент США.
Обновлено в 05:35
Политика
Пентагон планирует разместить ракеты в Азии
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Анжелика Варум с Леонидом Агутиным отправились на фестиваль музыки в Заорешье
В комментарии исполнительница написала, что они сегодня будут выступать на фестивале в Заорешье.
Обновлено в 05:41
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
Фавре: «Мы вновь показали, насколько хороши при игре на контратаках»
Наша команда вновь показала, насколько хороша при игре на контратаках, но при этом мы допускали слишком много брака.
Обновлено в 04:33
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.
Обновлено в 04:04
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57