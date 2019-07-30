Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензинНакануне.Ru вчера в 19:16
Закон позволит повысить размер компенсаций нефтяникам прибыли, недополученной при поставках топлива на внутренний рынок, при условии, что цены на экспорт нефти оказались выше условных внутренних цен. С 1 августа демпфирующий механизм также вводится и на авиакеросин, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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