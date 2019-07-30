Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензинНакануне.Ru вчера в 19:16
Закон позволит повысить размер компенсаций нефтяникам прибыли, недополученной при поставках топлива на внутренний рынок, при условии, что цены на экспорт нефти оказались выше условных внутренних цен. С 1 августа демпфирующий механизм также вводится и на авиакеросин, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская оппозиция на встрече в Нур-Султане потребует прекращения огня в Идлибе
Делегация сирийской оппозиции на предстоящей 1-2 августа международной встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане потребует прекращения военных действий в северо-западной провинции Идлиб.
Обновлено в 09:36
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Рудяков: «В Трускавце проходит не обучение, а знакомство с депутатами»
Рудяков уверен, что судить об эффективности обучения новых депутатов «Слуги народа» можно будет только с истечением какого-то времени по результатам их работы в Верховной Раде.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Судебного пристава задержали в Тюмени за перевозку наркотиков
В Тюмени задержали замначальника городского отдела судебных приставов Айрата Халлиулина. Его подозревают в перевозке наркотиков.
Обновлено в 06:48
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры
В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
Религия
Патриарх Кирилл уверен, что у «храмоборцев» ничего не получится
Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.
Обновлено в 06:21
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Общество
Дюжину новых школ и детских садов откроют к 1 сентября в Москве
Ранее лава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщал, что до конца текущего года в Москве за счёт инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию еще одну школу и четыре детских сада.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Виновник ДТП на Невском рассказал на видео о причинах своего побега
В ДТП серьезно пострадала и была госпитализирована женщина-водитель другого автомобиля. Сам виновник происшествия с места аварии скрылся.
Обновлено в 07:35
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Политика
В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 05:51
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве
В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов.
Обновлено в 06:35
Политика
Суд в США закрыл дело по иску демократов к России
Американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Рядом с островом Крит произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около греческого острова Крит, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Обновлено в 03:29
Путешествия
Названы самые популярные направления внутреннего туризма
Самыми востребованными направлениями для внутреннего туризма этим летом, по данным Общественной палаты России, стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Обновлено в 07:12
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26