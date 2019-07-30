Энергетика
Путин подписал закон, сдерживающий рост цен на бензинЮжный Федеральный вчера в 14:12
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает демпфирующий механизм в отношении цен на бензин задним числом, с 1 июля 2019 год. Задача нового закона сдержать рост цен на бензин внутри РФ.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Армия и оружие
Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии
По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.
Обновлено в 14:35
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Интернет
В РФ представлена альтернатива зарубежным приложениям
Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено в 11:31
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено в 06:43
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено в 10:04
Политика
Британцев уличили в предвзятости к российской полиции
Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.
Обновлено в 16:43
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено в 14:27
Общество
Полигон «Ядрово» сменил собственника
Основным собственником ООО «Ядрово», которое выступает оператором одноименного полигона твердых бытовых отходов, стало ООО «Весна».
Обновлено в 05:25
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 16:22
Политика
Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео
Министр иностранных дел КНР Ван И, находящийся в Бангкоке на министерском совещании АСЕАН, заявил, что в четверг у него запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, следует из сообщения внешнеполитического ведомства КНР.
Обновлено в 15:05
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
The Insider: бывшая стюардесса, которую связывают с Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с Минобороны
The Insider утверждает, что за время отношений Шебуновой с Шойгу связанные с ней фирмы заработали как минимум 6,5 миллиарда рублей на контрактах с Минобороны и МЧС.
Обновлено в 10:23
Происшествия
У метро «Люблино» у мужчины отобрали рюкзак с 5 млн рублей
Вооруженный налет на мужчину совершен у станции метро на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:28
Политика
Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании заключить с РФ сделку по вопросу контроля над вооружениями.
Обновлено в 09:05
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Наука
Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Наполи» включился в борьбу за форварда «Кристал Пэлас» Заа
Крайний нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа привлек внимание «Наполи».
Обновлено в 17:36
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15