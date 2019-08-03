Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетомРИА Новости 15:29
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
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Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
Обновлено в 16:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Гороскоп на 3 августа: День несет надежду и забирает печаль
Третий лунный день несет надежду, дарит вдохновение и забирает печаль.
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Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Общество
Финляндия ужесточает правила выдачи виз в России
Финляндия с 1 сентября ужесточает требования к документам при подаче заявления на визу в России.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
НАТО допустил новое соглашение с РФ по контролю за вооружениями
НАТО считает возможным прийти к новым договорённостям с Россией по вопросам контроля за ракетными вооружениями, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 07:59
Политика
Медведев назвал Курилы российским субъектом
Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.
Обновлено в 02:09
Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексов
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено в 18:07
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
Среди других работ Баррингтона есть такие известные ленты, как «Благо» Майкла Элфика, «Хилари и Джеки» Ананда Такера, «Дикие лошади» Роберта Дюваля и другие.
Обновлено в 09:21
Авто
В июле продали 425 машин Haval F7 в России
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено в 15:52
Политика
Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22