с чего всё началось

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума. Теперь российские семьи будут получать по десять тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Политика Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Игры Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену» На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с компанией NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спиноффа Total War: Elysium.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции в Сирии Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Общество В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.

Политика Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.

Происшествия Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Происшествия «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 тысяч клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка стоимостью порядка пяти руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Здоровье Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.

Армия и оружие Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые поднялся в небо, где провел более 20 минут.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Наука В Китае откроют подразделение The Boring Company Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.

Музыка 50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве 50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве Накануне Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.