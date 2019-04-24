Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТПРИА Новости 03:16

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Известия03:41

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии

Эхо Москвы03:32

В России ужесточили ответственность скрывшихся с места ДТП водителей

KurskTV.ru22 апреля в 05:29

Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП

RT на русском03:15

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Парламентская газета03:43

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

РИА Новости03:16

Ужесточено наказание для водителей за бегство с места ДТП

Volgogradru22 апреля в 03:52
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Происшествия

Замглавы Чесменского района подозревают в получении взятки

Обновлено в 07:24
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

Обновлено в 05:35
Здоровье

Ученые разоблачили девушку, которая рекламировала БАДы

Популярного блогера-натуропата Елену Корнилову разоблачили в Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 06:04
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:31
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ

В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Авто

Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Авто

«АвтоВАЗ» готовит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Ожидается, что в середине лета на конвейер встанет 1,8-литровый агрегат с «безвтыковыми» поршнями.
Обновлено в 06:15
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Космос

Спутник ГЛОНАСС вернулся к работе после поломки

Ранее сообщалось, что спутник № 751 перестал работать по целевому назначению, в результате чего ГЛОНАСС лишилась глобального покрытия Земли.
Обновлено в 06:39
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Политика

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика

Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма

Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
Обновлено в 06:42
Общество

Судебный квартал в Санкт-Петербурге превратится в парк

Планы обустроить парк в центре Петербурга рядом со стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появились еще до революции.
Обновлено в 04:55
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Энергетика

У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
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