Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТПРИА Новости 03:16
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Футбол
Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Здоровье
В Перми закрыли частный детский сад из-за нарушения СанПиН
В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району пришло постановление районного суда с требованием запретить деятельность буфета в частном детском саду «Купелька» по адресу Ким, 101.
Обновлено в 02:25
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Транспорт
Нальчик стал самым щедрым для таксистов городом
Самым нежадным городом оказался Нальчик - его жители дают "на чай" водителям чаще, чем в других городах.
Обновлено в 04:06
Общество
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Музыка
Bosco Fresh Fest назвал первых хедлайнеров. В Москву едут Джеймс Блейк и Рошин Мерфи!
Организаторы Bosco Fresh Fest рассказали «Афише Daily», что первыми хедлайнерами восьмого фестиваля, который пройдет 29 июня, станут британский певец Джеймс Блейк и певица Рошин Мерфи.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Патрушев призвал мобилизовать силы для защиты от опасных технологий
Патрушев отметил целесообразность мобилизации сил мирового сообщества, в том числе ООН, для выработки нормативной базы, предотвращающей использование новых технологий для подрыва безопасности.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Орбакайте показала стильную Пугачеву с внучкой
Последнюю неделю Алла Пугачева стала особенно обсуждаема — она дала первый за 10 лет сольный концерт и показала, на что способна в 70 лет.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Каждый седьмой пенсионер уже в мае получит повышенную пенсию
Федеральную социальную доплату получают пенсионеры, у которых расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума в их регионе, который, в свою очередь, ниже общероссийского значения.
Обновлено в 02:56
Автоспорт
«Хонда» подготовила обновленный двигатель к Гран-при Азербайджана
К Гран-при Азербайджана «Хонда» подготовила первое обновление двигателя в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Обновлено в 02:39
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Футбол
Роналду просит «Ювентус» купить конкретных игроков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду конкретными игроками, сообщает Corriere Dello Sport.
Обновлено вчера в 15:42
Космос
Сколько лет кольцам Сатурна: дебаты продолжаются
Эксперты не могут договориться о том, как образуются кольца или сколько им лет.
Обновлено вчера в 13:50