Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТПРИА Новости 03:16

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

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