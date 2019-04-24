Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТПРИА Новости 03:16
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Политика
Украинский Совбез назвал указ Путина подготовкой к применению военных
Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому те, кто постоянно проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, в гуманитарных целях имеют право получить гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:53
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Технологии
Reuters узнало о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы
Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям».
Обновлено в 10:12
Политика
СБУ заинтересовалась соцопросом об отделении Львова от страны
СБУ пытается установить, кто виновен в распространении данной «провокации» и призывает украинцев игнорировать данный опрос, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:33
Экономика
Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено в 13:38
Игры
Riot Games выпустит серию комиксов о Lux
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Здоровье
Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову
В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Политика
ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров
Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Хоккей. «Локо» стал трехкратным обладателем Кубка Харламова
Ярославский "Локо" выиграл финальную серию Молодежной хоккейной лиги у "Авто" из Екатеринбурга и стали обладателем Кубка Харламова.
Обновлено в 12:19
Политика
В Крыму вспоминают жертв геноцида армянского народа
Обновлено в 03:07
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17
Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»
На пульт «01» сегодня вечером поступило сообщение о возгорании в торгово-развлекательном комплексе «Парк Европа» на улице Красных партизан.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
«Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью, Мораес не забил пенальти в добавленное время
Киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» в матче 25-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:32
Общество
Фейк-улыбка актрисы из «Игры престолов» стала мемом
Улыбка Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) из эпизода второй серии финального сезона «Игры престолов» превратилась в мем.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Мантуров заявил о подготовке серийного производства С-500
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 11:50
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:10