Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

РИА Новости03:16

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Известия03:41

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии

Эхо Москвы03:32

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Газета.Ru09:20

Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП

RT на русском03:15

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Парламентская газета03:43

Ужесточено наказание для водителей за бегство с места ДТП

Volgogradru22 апреля в 03:52
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Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Политика

Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Происшествия

Рабочие строительной компании признались, что курили в Нотр-Даме

Обновлено в 10:32
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 04:53
Происшествия

Двойные стандарты: Маск прокомментировал статьи о возгораниях Tesla

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков

Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Скворцова считает, что зарплата врачей за шесть лет удвоилась

Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:10
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Политика

Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына

Обновлено в 06:01
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Здоровье

ВОЗ посоветовала сократить время использования гаджетов детьми

«Увеличение физической активности, сокращение времени сидения, и качественный сон позволят маленьким детям улучшить их физическое, психическое здоровье, обеспечат хорошее самочувствие, а также помогут предотвратить детское ожирение и связанные с ним заболевания в более позднем возрасте», — говорит сотрудница ВОЗ, доктор Фиона Булл.
Обновлено в 12:04
Культура

Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
Общество

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

В Россию приходит смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Обновлено в 11:04
Футбол

Индзаги: «Мы хотим выйти в финал Кубка Италии»

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги в интервью Lazio Style Channel прокомментировал предстоящий матч полуфинала Кубка Италии против "Милана".
Обновлено вчера в 08:04
Теннис

Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика

Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года.
Обновлено в 08:06
Политика

СБУ проверит опрос об отделении Львовской области от Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) проверит провокационный опрос, в котором Львовскую область рассматривают в качестве независимого государства.
Обновлено в 11:28
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
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