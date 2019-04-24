Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТПREGNUM 04:15

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями. Документ опубликован 24 апреля на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

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