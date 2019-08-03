Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех летГазета.Ru вчера в 22:56

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
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