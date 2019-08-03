Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех летГазета.Ru вчера в 22:56
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
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По минималке: Путин увеличил размер детского пособия и расширил критерии его выплат
ВашГород.рувчера в 22:39
Кубанские семьи смогут получать выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста
Тамань01 августа в 06:04
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Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
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Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
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В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
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В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
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Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
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Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
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Авто
Компания Lynk & Co показала «заряженный» седан
Суббренд китайского автогиганта Geely — компания Lynk & Co — выпустила «заряженную» версию седана 03+, способную разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем, например, Maserati Levante.
Обновлено в 01:32
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны Новый виток торговой войны между США и Китаем обрушил финансовые рынки в конце уходящей недели.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено вчера в 03:45
Футбол
Зобнин: «Для команды сейчас непростое время»
Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами.
Обновлено в 02:59
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено 01 августа в 09:46
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко
Сегодня звезда сериалов в очередной раз подогрела слухи о служебном романе, опубликовав снимок, на котором запечатлена в компании актера и детей.
Обновлено в 02:30
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04