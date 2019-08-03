Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех летГазета.Ru вчера в 22:56
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
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По минималке: Путин увеличил размер детского пособия и расширил критерии его выплат
ВашГород.рувчера в 22:39
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Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
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Промо-изображения EMUI 10 от Huawei опубликованы до премьеры
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Обновлено вчера в 18:25
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В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
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Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
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