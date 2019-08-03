Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех летГазета.Ru вчера в 22:56

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать189

Подробнее о событии

Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка с 50 рублей до прожиточного минимума

ТАССвчера в 16:22

Путин подписал указал об увеличении детских пособий

Газета.Ru05:17

По минималке: Путин увеличил размер детского пособия и расширил критерии его выплат

ВашГород.рувчера в 22:39

Путин подписал закон об увеличении выплат на ребенка

Вести.Ruвчера в 18:29

В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми

RT на русском04:11

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

РИА Новостивчера в 16:18

Мичуринцы смогут получать от государства пособие на детей до трёх лет

Мичуринская мысльвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Политика

Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом

Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
Музыка

Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории

Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Обновлено в 05:33
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено вчера в 08:57
Политика

Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны

Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

Около 100 тыс. человек посетили мероприятия проекта «Здоровая Москва»

Около 100 тыс. человек посетили мероприятия, которые проводятся на площадках у павильонов "Здоровая Москва" в 2019 году.
Обновлено в 02:57
Футбол

Защитник сборной Панамы Торрес дисквалифицирован на 10 матчей

Игрок «Сиэтла» Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей за употребление запрещенных веществ.
Обновлено в 04:35
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Политика

Команда Зеленского написала заявления об увольнении

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Единоборства

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Общество

Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы

С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.
Обновлено 01 августа в 04:32
Армия и оружие

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное