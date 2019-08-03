Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детейГазета.Ru 02:36

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
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