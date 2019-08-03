с чего всё началось

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума. Теперь российские семьи будут получать по десять тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.

Политика Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Шоу-бизнес Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.

Экономика Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году "Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.

Происшествия Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Финансы Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.

Политика В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Политика Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».

Происшествия В Краснодаре 5 полицейских идут под суд за вымогательства и избиения В Краснодаре пять экс-полицейских из отдела по борьбе с наркотиками предстанут перед судом за избиения и вымогательства.

Экономика СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Политика Писатель Акунин высказался о российском выборе крымчан Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Происшествия Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Здоровье В Британии разработали операцию, позволяющую отсрочить менопаузу По данным издания The Sun, операция, занимающая всего 30 минут, поможет отсрочить менопаузу на 20 лет.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.