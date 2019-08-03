Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособияDeita.ru 01:15
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума. Теперь российские семьи будут получать по десять тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.Коммерсантъ02 августа в 21:19
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В родительском комитете оценили закон о повышении пособий по уходу за детьми
RT на русском03 августа в 04:11
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