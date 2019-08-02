Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособийРИА Новости вчера в 16:18
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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По минималке: Путин увеличил размер детского пособия и расширил критерии его выплат
ВашГород.рувчера в 22:39
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Стала известна зарплата Зеленского
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Общество
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Общество
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
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Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
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Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
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На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
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Названа главная причина развития рака
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Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
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Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»
Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
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Путин продлил действие «дачной амнистии»
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Обновлено вчера в 19:27
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысяч га
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