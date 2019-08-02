Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособийРИА Новости вчера в 16:18

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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По минималке: Путин увеличил размер детского пособия и расширил критерии его выплат

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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
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Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
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В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

Обновлено вчера в 15:06
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В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
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Происшествия

В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
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Политика

Стала известна зарплата Зеленского

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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе

Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
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Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Женщин с детьми защитят от злых работодателей

Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Обновлено вчера в 23:02
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Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
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Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
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Политика

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
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На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
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Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
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Путин продлил действие «дачной амнистии»

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Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысяч га

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