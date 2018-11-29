Политика

Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Российская газета
00:27

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса. Он освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.
Российская газета00:27

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Путин подписал закон об упрощении получения льгот по ЖКХ

Газета.Ru02:22

Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Российская газета00:27

Путин подписал закон об упрощении получения льгот по ЖКХ

RT на русском00:26

Путин позволил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

РИА Новостивчера в 21:34

Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

РБКвчера в 19:54

Путин освободил россиян от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Известиявчера в 19:10

Путин подписал закон, позволяющий россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

ПРАЙМвчера в 13:11
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Политика

СМИ узнали детали готовящейся встречи Путина и Трампа

Обновлено в 02:52
Политика

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Обновлено в 02:52
Политика

В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 02:35
Политика

В России заподозрили Сербию в реэкспорте украинских товаров

Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров украинского происхождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

США продали Саудовской Аравии комплексы THAAD на $15 млрд

Соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD подписан между представителями Саудовской Аравии и США.
Обновлено в 02:50
Политика

Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 02:49
Политика

Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Расчеты за поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию будут проводиться в национальных валютах: рублях и лирах, заявил президент страны Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Обновлено в 02:51
Политика

Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией

"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.
Обновлено в 01:32
Политика

Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»

Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 02:48
Политика

Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее

Западные партнёры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 02:49
Политика

В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

ИГ организовало производство химоружия в сирийском Дейр-эз-Зоре

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» организовала производство мин с боевыми отравляющими веществами в населенном пункте Эль-Кишме сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Офицер ВСУ назвал «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Обновлено в 02:52
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