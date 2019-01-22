Общество
Путин подписал закон об упрощении компенсации взносов на капремонтГазета.Ru 13:33
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильцы многоквартирных домов более не обязаны сами доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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