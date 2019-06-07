Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотраРИА Новости 07:38
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью техэксперта.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Участвовавшую в отлове косаток фирму оштрафовали на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО "Белый кит" виновным в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,17 млн руб. "Признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн руб. без конфискации судна и орудий лова", — цитирует судью ТАСС.
Обновлено в 12:04
Политика
Москва потребовала освободить осужденную в США россиянку Осипову
Министерство иностранных дел России потребовало освободить осужденную в США россиянку Богдану Осипову, которая получила 7 лет тюрьмы за «похищение» собственной дочери.
Обновлено в 09:02
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Общество
Павел Дуров отказался от еды на месяц
Обновлено вчера в 17:21
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено вчера в 11:40
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Экономика
«Ростех» продаст Renault около 8% акций Alliance Rostec
«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
ЖКХ
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57