Политика
Путин подписал закон об изоляции РунетаОткрытый Нижний 01 мая в 11:45
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
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Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Наука
В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов
В Якутии палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Об этом сообщает издание "Чердак".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прошел медицинское обследование
Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
Обновлено в 01:49
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Технологии
Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России
В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство
В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Технологии
Директор РКЦ «Прогресс» рассказал о сокращении штата предприятия
Администрация ракетно-космического центра «Прогресс» уволит 189 сотрудников предприятия, сообщил генеральный директор центра Дмитрий Баранов РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Общество
В Екатеринбурге снесут трехэтажное общежитие училища олимпийского резерва
Трехэтажное кирпичное здание общежития, расположенное на территории Училища олимпийского резерва № 1 на Шаумяна, 80, снесут этим летом.
Обновлено в 01:34
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В Австралии обнаружили трехглазую змею
В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Авто
Из-за «дизельного скандала» концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро
Как сообщает n-TV со ссылкой на отчетность Volkswagen, только в первые три месяца скандала на судебные разбирательства в Америке компания потратила 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09