Политика

Путин подписал закон об изоляции РунетаОткрытый Нижний 01 мая в 11:45

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
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Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета

Эхо Москвывчера в 01:32

Путин подписал закон о суверенном Рунете

РБК01 мая в 11:26

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ru01 мая в 11:52

Путин подписал закон о надежном Рунете

ТАСС01 мая в 11:38

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru01 мая в 11:29

Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ01 мая в 11:28

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости01 мая в 19:37
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В Британии испытали модель первого в истории самолёта без закрылков

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Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено вчера в 19:09
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В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
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В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов

В Якутии палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Об этом сообщает издание "Чердак".
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Происшествия

Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
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Никита Пресняков прошел медицинское обследование

Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
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Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

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Общество

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Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Технологии

Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России

В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство

В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Nissan отказывается от родстера 370Z

Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой

Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Технологии

Директор РКЦ «Прогресс» рассказал о сокращении штата предприятия

Администрация ракетно-космического центра «Прогресс» уволит 189 сотрудников предприятия, сообщил генеральный директор центра Дмитрий Баранов РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 06:33
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Общество

В Екатеринбурге снесут трехэтажное общежитие училища олимпийского резерва

Трехэтажное кирпичное здание общежития, расположенное на территории Училища олимпийского резерва № 1 на Шаумяна, 80, снесут этим летом.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

В России могут запретить магазины в жилых домах

Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено вчера в 11:40
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено вчера в 12:31
Общество

В Австралии обнаружили трехглазую змею

В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Авто

Из-за «дизельного скандала» концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро

Как сообщает n-TV со ссылкой на отчетность Volkswagen, только в первые три месяца скандала на судебные разбирательства в Америке компания потратила 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Прописаться нельзя, жить можно. Кто и зачем переезжает в гаражи

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
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