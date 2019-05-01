Политика
Путин подписал закон об изоляции РунетаЕкатеринбург Онлайн 01 мая в 11:42
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено 01 мая в 16:51
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено 01 мая в 04:12
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
В Турции показали лазерное оружие из «Звездных войн»
По словам Мустафы Варанка, стоящего во главе Министерства промышленности и технологий, с помощью лазерного луча оружие может наносить урон противнику, достигая дистанции в 250 метров.
Обновлено вчера в 09:20
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Бостону Брюинз" в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Никите Преснякову потребовалось медицинское обследование
Никита Пресняков три года назад перешел на сознательное питание — полностью отказался от мяса.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В ночном пожаре на Южном Урале погибли мать с ребенком
Обновлено в 00:05
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Специалисты рассказали о советском универсале на основе «Волги» ГАЗ-21
Эксперты рассказали о производстве первых серийных универсалов «Волги» - ГАЗ-22.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено 01 мая в 21:55
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро будут закрыты 3 мая
Из-за подключения коммуникаций строящегося участка Сокольнической линии московского метро на сутки будут закрыты две южные станции линии – «Румянцево» и «Саларьево».
Обновлено 30 апреля в 16:53
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41