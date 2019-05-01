Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК вчера в 10:09
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает о вспышке геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показалась с новой прической
Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонникам новый образ — с длинной копной кудрявых волос.
Обновлено вчера в 20:40
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Михаил Бабич освобождён от должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич освобождён от должности посла России в Белоруссии. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 апреля.
Обновлено 30 апреля в 14:34
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 08:28
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019» после скандала на «Голосе»
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки
Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта
Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты
Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Агент Павла Дацюка рассказал о будущем хоккеиста
Обновлено вчера в 12:21
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Северном море
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо
Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле
Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле, которые ведет оппозиция с 30 апреля, сообщили РИА Новости источники в полиции страны.
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено 30 апреля в 05:35
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» одержала третью победу над «Айлендерс»
Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Китай и США могут объявить о заключении торговой сделки к 10 мая
США и Китай могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено вчера в 08:37