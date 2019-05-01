Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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В России принят закон об ипотечных каникулах

Lenta.ru11:26

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

Волжская коммуна29 апреля в 05:38

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru10:04

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАСС09:53

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Известия10:17

Каникулы строгого режима: как быть с ипотекой в трудной жизненной ситуации

Первоисточник28 апреля в 04:00
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