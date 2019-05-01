Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК вчера в 10:09
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Музыка
На «Евровидении» ввели новое правило
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Политика
Сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста
Двухминутная сирена раздалась на улицах Израиля в память о жертвах Холокоста. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 04:12
Автоспорт
Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»
По информации Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
Обновлено в 03:21
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Технологии
Люди Зет выходят на тропу потребления
Исследователи относят к поколению Z молодых людей, родившихся в диапазоне 1996/1998–2010/2011 годов.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг» и одноименного аккаунта в Twitter, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Ним»: «Месси забил 600 голов и ни одного в наши ворота»
В официальном твиттере французской команды появилось сообщение: «600 голов и ни одного в наши ворота».
Обновлено в 04:49
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с экс-форвардом «Автомобилиста» Грачёвым
Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт с нападающим Евгением Грачёвым, сообщается на сайте омской команды.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
В штабе Зеленского рассказали об идее провести дебаты на стадионе
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали, как родилась идея провести дебаты с действующим лидером Петром Порошенко на стадионе.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Париже полиция избила российскую журналистку
Журналистку РИА «Новости» Викторию Иванову избили во время разгона первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Текстильная фабрика Дамаска наращивает производство после войны
Текстильная фабрика «Аш-Шарк», которая является одним из крупнейших предприятий в Дамаске, наращивает производство.
Обновлено в 01:33
Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Модель, выпущенная исключительно на рынок Китая, является перелицованной версией широко известного в России седана Mazda 6 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»
В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы.
Обновлено в 02:02
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53