Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ10:37

В России принят закон об ипотечных каникулах

Lenta.ru11:26

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Известия10:17

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru10:04

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАСС09:53

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

Волжская коммуна29 апреля в 05:38
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Политика

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Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
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Происшествия

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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
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