Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Армия и оружие США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Происшествия Погромщики атаковали школу в Париже Погромщики атаковали школу в тринадцатом округе Парижа, сообщил в среду мэр округа Жером Куме.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Политика Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.

Происшествия В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".

Политика Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.

Происшествия Школьник утонул в Костромской области после падения с плота По информации ГУ МЧС по Костромской области, происшествие произошло около 16.30 в водном карьере, который находится на окраине города.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Космос NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Здоровье Мировая экономика падает из-за психических расстройств Мировая экономика год за годом продолжает стремительно падать, потому что организации игнорируют нарушенное психическое здоровье персонала.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Транспорт На российских дорогах появились новые дорожные знаки В российских регионах появятся новые дорожные знаки, так как с 1 мая в стране начал действовать новый ГОСТ.

Хоккей Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок» Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.

Происшествия Пьяный подросток повредил Вечный огонь под Орлом Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении подростка, повредившего облицовочную плитку на постаменте Вечного огня в поселке Верховье (Орловская область).