Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы
Волжская коммуна29 апреля в 05:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
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