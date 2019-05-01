Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

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Газета.Ru10:04

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