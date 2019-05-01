Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы
Волжская коммуна29 апреля в 05:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
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Роналду поддержал больного Касильяса
Защитник "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает "Советский спорт".
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В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
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Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
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Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
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Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет
Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
Обновлено вчера в 19:36
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Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»
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Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
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Хоккей
Никита Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом»
Обновлено в 03:24
Технологии
Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первый ток
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Нововоронежской АЭС-2 — первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
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