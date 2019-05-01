Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России принят закон об ипотечных каникулах

Lenta.ru11:26

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26

Каникулы строгого режима: как быть с ипотекой в трудной жизненной ситуации

Первоисточник28 апреля в 04:00

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru10:04

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАСС09:53

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

Волжская коммуна29 апреля в 05:38

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Известия10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Политика

Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

США призывают Россию не вмешиваться в события в Венесуэле, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Футбол

Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом»

Аргентинский защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета продлил контракт с клубом до 2020 года.
Обновлено в 12:54
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Во Всеволожске загорелся частный жилой дом

Обновлено в 13:54
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Обновлено в 08:13
Политика

Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.
Обновлено в 13:56
Политика

Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт

Обновлено вчера в 23:32
Игры

Ubisoft сделала бесплатные выходные для Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Уже завтра компания Ubisoft запустит свою классическую акцию под названием «Бесплатные выходные», в рамках которой до пятого мая включительно можно получить доступ к бесплатной игре в тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands.
Обновлено в 14:00
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Космос

Сотрудник «Lockheed Martin» Бойд Бушман показал журналистам фото пришельца из «Зоны 51»

Бойд Бушман показал фото пришельца, подчеркнув, что внеземные существа не являются выдумкой уфологов.
Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное