Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахРБК 10:09

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ10:37

В России принят закон об ипотечных каникулах

Lenta.ru11:26

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

Волжская коммуна29 апреля в 05:38

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru10:04

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАСС09:53

СМИ рассказали, как оформить «ипотечные каникулы»

Экономика сегоднявчера в 07:24

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26
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Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Обновлено в 11:55
Происшествия

Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме

Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 09:25
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Общество

В Новосибирске начинается «Монстрация»

В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области

Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 14:23
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Авто

В РФ в апреле снизились цены на автомобили с пробегом

Как сообщают эксперты аналитического издания «АВТОСТАТ», в РФ в апреле 2019 года снизились на 1,7 процентов цены на автомобили с пробегом.
Обновлено в 13:09
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
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