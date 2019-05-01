Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 10:04

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ10:37

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

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Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

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ТАСС09:53

СМИ рассказали, как оформить «ипотечные каникулы»

Экономика сегоднявчера в 07:24

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

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Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
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Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
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В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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Марши и митинги в честь Дня труда собрали 151 тыс. человек на улицах французских городов, из них 16 тыс. - в Париже.
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