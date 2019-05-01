Путин подписал закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 10:04

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

Армия и оружие Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Политика Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Политика Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.

Общество Первомайское шествие началось в Москве Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Финансы Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Космос Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Происшествия Более 150 тыс. человек вышли на первомайские демонстрации во Франции Марши и митинги в честь Дня труда собрали 151 тыс. человек на улицах французских городов, из них 16 тыс. - в Париже.

Политика Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.

Политика В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы» Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.