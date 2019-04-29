Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 10:04
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
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Да здравствуют каникулы. Многие россияне ждут отдыха от финансовых обязательств
Студия-4129 апреля в 10:39
Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы
Волжская коммуна29 апреля в 05:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
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