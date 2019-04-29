Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 10:04

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
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Путин подписал закон об ипотечных каникулах

РИА Новости10:26

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Известия10:17

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

ТАСС09:53

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Газета.Ru10:04

Ипотечные каникулы. На кого распространяется действие нового закона

КрымPRESS29 апреля в 08:05

Да здравствуют каникулы. Многие россияне ждут отдыха от финансовых обязательств

Студия-4129 апреля в 10:39

Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы

Волжская коммуна29 апреля в 05:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

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Экономика

Путин ратифицировал протокол к конвенции с Австрией против двойных налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
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Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
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Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

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«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
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В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
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В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

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Путин уволил руководителя московского ГИБДД и главу МВД Ингушетии

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Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
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Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
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Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
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Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
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Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Японцы встретили нового императора походом в храм

Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.
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