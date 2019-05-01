Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулахГазета.Ru 10:04
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
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Заемщики, заложившие единственное жилье, смогут взять ипотечные каникулы
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