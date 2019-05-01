Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

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ТАССвчера в 09:53

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