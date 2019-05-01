Экономика
Подписан закон об ипотечных каникулахLenta.ru вчера в 11:08
Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Хоккей
Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ
Обновлено в 02:31
Космос
Первый в 2019 году старт с космодрома Восточный запланирован на 5 июля
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
Похоже, что теперь артистка решила покинуть столицу РФ, чтобы отдохнуть наедине с возлюбленным Максимом Галкиным.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Reuters: жена Зеленского за полцены купила пентхаус в Крыму
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Обновлено в 02:12
Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Хоккей
Эрик О’Делл официально стал игроком «Магнитки»
Нападающий Эрик О’Делл заключил контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт КХЛ.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 19:32
Авто
Какие автомобили предпочитает актер Алексей Панин
Обновлено в 01:21
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания KIA готовит к премьере «внедорожную» версию хэтчбека Ceed — универсал XCeed.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии
Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 00:22
Общество
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и усиления ветра до 15 м / с. Об этом сообщили в администрации региона.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа
Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения после того, как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Завершились съемки финального эпизода сериала «Теория большого взрыва»
Завершились съемки заключительной серии финального сезона популярного американского сериала «Теория большого взрыва».
Обновлено в 02:00
ЖКХ
Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды
В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58