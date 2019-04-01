Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРБК 07:14

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов. Закон предусматривает, что из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера исключают сумму текущей индексации пенсии и ежемесячных выплат.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Игры «Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети «Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.

Армия и оружие «Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".

Общество В Московский зоопарк привезут двух больших панд из Китая Двух больших панд привезут из Китая в Московский зоопарк, потратить на эти цели планируется почти 15 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

Общество Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку на фоне протестов Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Политика Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка» В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.

Финансы Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Интернет «ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.

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Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.

Футбол Пикфорд стал участником драки около бара В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.

Политика Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

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Шоу-бизнес Эвелина Бледанс готовит для «солнечного» сына большую вечеринку Сегодня сын телеведущей и актрисы отмечает важную дату – семилетие, и его мама не могла не устроить вечеринку по этому поводу.

Происшествия СК выясняет обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете в Москве Следственный комитет России проведёт дополнительную проверку по факту смерти пенсионера в московском супермаркете в феврале 2018 года.