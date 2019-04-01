Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРБК 07:14

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов. Закон предусматривает, что из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера исключают сумму текущей индексации пенсии и ежемесячных выплат.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Наука 10-минутные упражнения могут избавить людей с артритом от инвалидности Страдающие от артрита люди, которые уделяют хотя бы десять минут в день специальным физическим упражнениям, радикально снижают тем самым риск приобретения инвалидности — пишет информационное издание "Актуальные новости", ссылающееся на зарубежных ученых.

Политика Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

Футбол РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".

Происшествия В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Происшествия На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.

Экономика Ford может реструктурировать кредит ВЭБа в ближайшие полтора месяца Реструктуризация кредита ВЭБа в размере 39,5 миллиарда рублей, выданного Ford Sollers на развитие производства, может быть завершена в ближайшие месяц-полтора, сообщил журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Общество El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Общество Росконтроль назвал худшую тушенку Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.

Происшествия В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.

Политика Пашинян поделился с Путиным деталями встречи с Алиевым в Вене Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонной беседы о встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Общество Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Происшествия Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.

Политика На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко Украинские СМИ подсчитали, во сколько государственной казне обошлось содержание действующего президента Петра Порошенко.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.