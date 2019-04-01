Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРАПСИ вчера в 06:51
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ
Интерфаксвчера в 07:14
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Наука
Ученые: Алкоголь тормозит рост мозга и развитие у подростков
По причине употребления спиртного у подопытных позднего подросткового возраста постепенно начинало фиксироваться уменьшение объемов отдельных зон мозга.
Обновлено в 06:33
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.
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ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Нетаньяху планирует встретиться с Путиным в четверг
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
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Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Общество
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
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Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
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Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
За ночь ЦИК Украины обработала менее 1% протоколов
На утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,77% протоколов. При этом к полуночи было подсчитано 97% протоколов.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Сериал «Академия Амбрелла» продлили на второй сезон
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В новгородской школе распылили газовый баллончик
Неизвестные распылили в коридорах учебного заведения перцовый газовый баллончик, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:05
Экономика
Матвиенко поручила запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект, который запретит выдачу микрофинансовых кредитов под залог жилья.
Обновлено в 06:41
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Самолет с Дмитрием Анатольевичем на борту приземлился в пермском аэропорту. В Пермь прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:57
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Автоспорт
Гоночный болид Aurus представлен официально
Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.
Обновлено в 06:24
Общество
В Екатеринбурге начали формировать списки детей, которые получат места в садиках этой осенью
Списки детей, которые осенью нынешнего года получат места в детских садах, начали формировать в районных управлениях образования.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52