Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРАПСИ вчера в 06:51

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума

ТАССвчера в 06:38

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Газета.Ruвчера в 09:45

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Российская газетавчера в 07:41

Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

Интерфаксвчера в 07:14

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RT на русскомвчера в 16:44

Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий

Известиявчера в 07:37

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 06:37
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Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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Наука

Ученые: Алкоголь тормозит рост мозга и развитие у подростков

По причине употребления спиртного у подопытных позднего подросткового возраста постепенно начинало фиксироваться уменьшение объемов отдельных зон мозга.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин назначил прокурора Рязанской области

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:38
Баскетбол

УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

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Политика

Нетаньяху планирует встретиться с Путиным в четверг

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

На Урале прошли учения с применением систем залпового огня «Ураган»

Обновлено в 03:51
Политика

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

Обновлено в 04:10
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика

За ночь ЦИК Украины обработала менее 1% протоколов

На утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,77% протоколов. При этом к полуночи было подсчитано 97% протоколов.
Обновлено в 01:19
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Сериал «Академия Амбрелла» продлили на второй сезон

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

В новгородской школе распылили газовый баллончик

Неизвестные распылили в коридорах учебного заведения перцовый газовый баллончик, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 06:08
Экономика

Матвиенко поручила запретить выдачу микрокредитов под залог жилья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект, который запретит выдачу микрофинансовых кредитов под залог жилья.
Обновлено в 06:41
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Самолет с Дмитрием Анатольевичем на борту приземлился в пермском аэропорту. В Пермь прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:57
Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Автоспорт

Гоночный болид Aurus представлен официально

Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.
Обновлено в 06:24
Общество

В Екатеринбурге начали формировать списки детей, которые получат места в садиках этой осенью

Списки детей, которые осенью нынешнего года получат места в детских садах, начали формировать в районных управлениях образования.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание

В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
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