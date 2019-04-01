Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсийАргументы и Факты вчера в 07:29
На выплаты пенсий по новым правилам в этом году потребуются дополнительные 15-20 миллиардов рублей Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник закон о индексации пенсий выше прожиточного минимума, документ опубликован на портале правовой информации.
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Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ
Интерфаксвчера в 07:14
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