Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимумаСуть событий вчера в 07:26

В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал в понедельник президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 16:44

Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

Интерфаксвчера в 07:14

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Российская газетавчера в 07:41

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Газета.Ruвчера в 09:45

Путин подписал закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума

ТАССвчера в 06:38

Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий

Известиявчера в 07:37

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 06:37
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Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
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В Египте обнаружен саркофаг с мумией

На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
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Соответственно, тарифы и во второй половине 2019 г. сохранятся на прежнем уровне.
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Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

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Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
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Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
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«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ 2» и других проектов, сообщает компания.
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Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму

В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
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Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
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В Санкт-Петербурге нашли мертвым топ-менеджера из Ирландии

Тело 52-летнего ирландца нашли на Парашютной улице в Санкт-Петербурге в ночь на 2 апреля.
Обновлено в 03:40
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Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

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Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

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Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Интернет

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Обновлено в 02:07
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Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

В Токио стартовал новый раунд стратегического диалога России и Японии

В Токио в доме приемов «Иикура» начался новый, 15-й раунд стратегического диалога России и Японии.
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Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
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Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Недвижимость

Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году

Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
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