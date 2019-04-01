Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий свыше прожиточного минимумаСуть событий вчера в 07:26
В России меняется порядок индексации пенсий. Сумма индексации теперь будет выплачиваться сверх прожиточного минимума. Соответствующий закон подписал в понедельник президент России Владимир Путин.
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Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ
Интерфаксвчера в 07:14
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Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
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Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
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Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли мертвым топ-менеджера из Ирландии
Тело 52-летнего ирландца нашли на Парашютной улице в Санкт-Петербурге в ночь на 2 апреля.
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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
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Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
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Интернет
Cloudflare создала новый высокоскоростной VPN
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В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
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Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
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Авто
Toyota представит рестайлинговый хэтчбек Yaris
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Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Недвижимость
Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году
Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06