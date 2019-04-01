Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимумаРАПСИ вчера в 06:51

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 16:44

Подписан закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Газета.Ruвчера в 09:45

Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий

Известиявчера в 07:37

Закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума подписан президентом РФ

Интерфаксвчера в 07:14

Путин подписал закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума

ТАССвчера в 06:38

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Российская газетавчера в 07:41

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 06:37
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
ЖКХ

В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию

Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Общество

Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах Дениса Глушакова

Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Политика

Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:44
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Культура

Уральский комик попал в шоу Дудя. Его допросили про отъезд в Америку

Обновлено в 06:56
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Экономика

Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Политика

Верховный суд Венесуэлы требует лишить неприкосновенности Гуайдо

Лишить лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности потребовал Верховный суд Венесуэлы, обратившись 1 апреля с соответствующим призывом к Законодательному собранию страны.
Обновлено в 04:44
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Спорт

Анна Нечаевская поменяла бронзу на серебро

Нечаевская, в воскресенье выигравшая бронзовую медаль в скиатлоне, уступила ей 12 секунд, в свою очередь, выиграв у бронзового призёра Анастасии Седовой, также представляющей два региона – Нижегородскую область и Республику Мордовию, 7 секунд.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие

Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Кино

Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»

10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Обновлено в 04:19
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Происшествия

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 03:58
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