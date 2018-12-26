Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства

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