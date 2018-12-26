Экономика
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости01:57
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Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.
Обновлено в 11:31
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Экономика
Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно
Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине.
Обновлено вчера в 16:00
Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года.
Обновлено в 07:26
Финансы
Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации
Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:18
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о подорожании мобильного интернета в России
Россия по итогам 2018 года вошла в десятку стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета.
Обновлено в 04:22
Экономика
Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам
Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено в 06:29
Экономика
Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение
Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.
Обновлено в 12:02
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки с ряда зарубежных предприятий
Россельхознадзор с 30 декабря ограничивает поставки продукции с ряда предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:37
Экономика
В Ленобласти открыли вторую очередь «цифрового» тепличного комплекса
Вторая очередь автоматизированного тепличного комплекса агрофирмы "Выборжец" по выращиванию салата и зеленных культур мощностью 15 миллионов штук культур в год введена в эксплуатацию во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Обновлено в 12:07
Недвижимость
Россияне начали активно скупать недвижимость за границей
Лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в ноябре на 16%
В январе-ноябре группа "Аэрофлот" перевезла 51,4 млн пассажиров (+10,8%), авиакомпания "Аэрофлот" - 32,8 млн человек (+8,5%). В ноябре флагманская авиакомпания группы ввела в эксплуатацию два самолета Boeing 737-800 и вывела один Airbus A321, увеличив свой парк до 252 судна.
Обновлено в 08:33
Экономика
«Черкизово» приобрело 75% петербургского мясопроизводителя
Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания».
Обновлено в 08:25
Финансы
Рубль в период выплаты промежуточных дивидендов останется стабильным
В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями.
Обновлено в 05:40