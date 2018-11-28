Экономика

Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
РБК
вчера в 12:12

Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РБКвчера в 12:12

Подробнее о событии

Путин определил судьбу самозанятых россиян

Lenta.ru02:08

Президент РФ подписал законы о специальном льготном налоговом режиме для самозанятых

Государственная Дума РФ02:43

Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых

РИА Новостивчера в 19:17

Путин подписал закон о налогах для самозанятых граждан

ФАНвчера в 18:49

Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых

Коммерсантъвчера в 15:40

Путин подписал закон о налоге для самозанятых

Интерфаксвчера в 11:29

Путин подписал закон о введении налогов для самозанятых

ТАССвчера в 11:16
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Экономика

ЦБ РФ 14 декабря рассмотрит и повышение, и сохранение ключевой ставки

ЦБ отмечает разные тенденции со стороны внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 04:43
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 04:41
Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд

Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 04:32
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 04:44
Экономика

Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.
Обновлено в 04:01
Финансы

Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых

Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 04:32
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:30
Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 04:30
Экономика

Кудрин назвал долю неиспользуемых земель в России

Более 60% земли в России, находящейся в федеральной собственности, не используется.
Обновлено в 04:39
Экономика

Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Обновлено в 04:22
Энергетика

В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку

По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 04:35
Экономика

Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 03:44
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 04:42
Финансы

Российский рынок начнет день ростом. В авангарде — нефтяной сектор

Рынки США накануне торговались в плюсе, азиатские индексы начали сегодняшний день разнонаправленно, а фьючерсы на нефть Brent прибавляют в пределах 1%. Однако несколько портят картину сообщения из Вашингтона, считают аналитики.
Обновлено в 02:08
Экономика

Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря

Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.
Обновлено в 04:15
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