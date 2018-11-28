Экономика
Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых
Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятыхРБКвчера в 12:12
Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РБКвчера в 12:12
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Президент РФ подписал законы о специальном льготном налоговом режиме для самозанятых
Государственная Дума РФ02:43
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 06:11
Экономика
Росрезерв получит 10 млрд рублей «на алюминий»
«Выделить Росрезерву для закупки и хранения в государственном резерве РФ алюминия из резервного фонда правительства РФ до 10 млрд рублей», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 06:04
Экономика
АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 06:11
Экономика
Покупателями более половины российских евробондов стали британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 05:49
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 06:08
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 05:19
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 75,52 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,26 копейки — до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:01
Недвижимость
Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента
В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
Обновлено в 05:08
Экономика
Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году
Потенциал роста российской экономики может составить около 3% к 2021 году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет».
Обновлено в 04:20
Экономика
Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты.
Обновлено в 05:49
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 06:00
Экономика
Крупнейший производитель индейки займется производством баранины
ГК «Дамате» Наума Бабаева начинает новый проект – промышленное производство баранины в Ставропольском крае.
Обновлено в 05:26
Экономика
Кудрин рассказал о доле неиспользуемых земель в России
Более 60% земли, находящейся в федеральной собственности, не используется, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:54
Экономика
Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки
Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Обновлено в 05:55
Экономика
Крупнейшей иностранной нефинансовой компанией в России стал Auchan
Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных нефинансовых компаний в России.
Обновлено в 06:01