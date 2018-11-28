Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых

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