Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеровКомсомольская правда вчера в 12:57
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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с чего всё началось
Согласно документу, который был опубликован на официальном правовом портале, закон позволяет сохранить право нетрудоспособных и нуждающихся в помощи лиц на получение алиментов.Daily Stormвчера в 12:55
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Политика
Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения
Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.
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Футбол
Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Авто
«Авто.ру» решил закрыть центры оценки и продажи автомобилей
Обновлено в 03:31
Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Хоккей
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Обновлено в 07:58
Происшествия
Чайка: число нарушений в ходе следствия ежегодно растет уже 10 лет
Генеральный прокурор России Юрий Чайка констатировал продолжающийся рост нарушений в ходе расследования уголовных дел в России.
Обновлено в 07:25
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Авто
У пикапа Mitsubishi L200 появится чумовая версия для покорения бездорожья
У нового пикапа Mitsubishi L200 появится специальная версия, в которой воплотится девиз «Стойкость за гранью возможного».
Обновлено в 06:55
Политика
Законопроект о муниципальных округах Госдума приняла в I чтении
Законопроект, позволяющий создавать муниципальные округа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
Обновлено в 08:06
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Футбол
Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»
Обновлено в 07:34
Политика
Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Здоровье
ВОЗ порекомендовала иммунизировать прибывающих в Европу беженцев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала разработать систематизированные планы иммунизации прибывающих в Европу беженцев и мигрантов на основе календаря прививок принимающих стран.
Обновлено в 07:02
Футбол
Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛ
Обновлено в 02:16
Экономика
Чайка подписал приказ о надзоре за расходованием средств на нацпроекты
Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты.
Обновлено в 06:56
Политика
Майкл Калви попросил Госдепартамент не лезть в его дело
Американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви потребовал от Госдепартамента, чтобы тот не лез в его уголовное дело и не пытался придать ему политическую окраску.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Здоровье
Институт мозга имени Бехтеревой наказали за сорванные сроки по МРТ
Если у пациента зафиксировано подозрение на злокачественную опухоль, то за 14 дней.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено в 07:18
Общество
Строители соединят российскую и китайскую части моста через Амур
Российскую и китайскую часть железнодорожного полотна над Амуром соединят 20-23 марта.
Обновлено в 02:10
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Лавров отреагировал на назначение Гуайдо посла в США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послов в Венесуэле имеет право назначать только правительство действующего президента страны Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:57