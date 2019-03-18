Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеровКомсомольская правда вчера в 12:57

с чего всё началось

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

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