Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеровКомсомольская правда вчера в 12:57

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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Согласно документу, который был опубликован
 на официальном правовом портале, закон позволяет сохранить право нетрудоспособных и нуждающихся в помощи лиц на получение алиментов.
Daily Stormвчера в 12:55

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МИГ-ТВвчера в 05:44

Безработные предпенсионеры будут получать алименты в России

Катунь 2417 марта в 07:41
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
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Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
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Суд признал законной блокировку на YouTube клипа «Иуда» рэпера Хаски

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Общество

Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта

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Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
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