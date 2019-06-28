Путин подписал закон о защите прав российских дольщиковПолитическая Экспертиза вчера в 07:09

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Как стало известно, депутаты Государственной думы приняли закон в третьем чтении.

Хоккей «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» на Космачака Нападающий Андре Бураковски перешел из «Вашингтона» в «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз»

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Политика Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.

Политика Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Происшествия Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.

Происшествия «Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Политика Путин назвал дело Голунова произволом Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.

Музыка Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге собрал 300 тыс. зрителей Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня, посетили 300 тыс. зрителей Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram в субботу.

Футбол «ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи 28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.

Общество Во Франции жара поставила абсолютный рекорд Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.

Политика Путин напомнил Западу о зеркальных ответах России Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке.

Общество Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.

Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11 Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Здоровье Воронежцев предупредили о сбоях при электронной записи к врачу Из-за обновления компьютерной системы горожане могут иметь проблемы с записью на очередь к врачу, об этом их предупредили в департаменте здравоохранения.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.