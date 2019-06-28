Экономика
Путин подписал закон о защите прав российских дольщиковПолитическая Экспертиза вчера в 07:09
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Как стало известно, депутаты Государственной думы приняли закон в третьем чтении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъвчера в 07:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
Комсомольская правдавчера в 06:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Хоккей
«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» на Космачака
Нападающий Андре Бураковски перешел из «Вашингтона» в «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Кэпиталз»
Обновлено в 02:35
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом
Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet
Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Путин назвал дело Голунова произволом
Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
Обновлено в 03:57
Музыка
Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге собрал 300 тыс. зрителей
Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня, посетили 300 тыс. зрителей Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram в субботу.
Обновлено в 03:35
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
«ПСЖ» начал переговоры с Бонуччи
28 июня представители «ПСЖ» контактировали с агентами защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Goal.
Обновлено в 02:46
Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин напомнил Западу о зеркальных ответах России
Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 04:03
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
По Сети разлетелось приложение DeepNude, способное раздевать людей, изображенных на фотографиях.
Обновлено в 02:29
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области подтоплены паводком
Вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Воронежцев предупредили о сбоях при электронной записи к врачу
Из-за обновления компьютерной системы горожане могут иметь проблемы с записью на очередь к врачу, об этом их предупредили в департаменте здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39