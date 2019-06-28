Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиковМойка78 вчера в 06:52
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков. Согласно документу, теперь в случае банкротства застройщика участники долевого строительства получат гарантированную компенсацию.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъвчера в 07:17
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
Комсомольская правдавчера в 06:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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