Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиковРИА Новости вчера в 06:34

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов. Первый документ предполагает создание некоммерческих организаций.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте
 Кремля.
Коммерсантъвчера в 07:17

Подробнее о событии

Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

RT на русскомвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Интерфаксвчера в 05:24

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Коммерсантъвчера в 07:17

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

РИА Новостивчера в 06:34

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Комсомольская правдавчера в 06:01

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Телеканал 360°вчера в 05:39

Путин подписал закон о защите дольщиков в случаях банкротства застройщика

РБКвчера в 07:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
Спорт

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»

Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей

«Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».
Обновлено в 01:31
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки

Обновлено в 00:06
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Общество

Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым

На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено вчера в 13:51
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе

Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
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