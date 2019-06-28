с чего всё началось

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов. Первый документ предполагает создание некоммерческих организаций.

Спорт Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019 Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.

Политика Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Хоккей «Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту 28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.

Политика Песков рассказал о реанимации «нормандского формата» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».

Происшествия Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя» Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.

Происшествия В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Общество Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Политика Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Здоровье В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Происшествия В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Политика Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.