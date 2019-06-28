Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24
Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Культура
В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса
Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Обновлено в 05:38
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Краснодар» отправил защитника в аренду
Согласно информации источника, "Краснодар" отдал защитника Игоря Парадина в аренду.
Обновлено в 08:10
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 09:34
Музыка
Неизвестный угрожал убить экс-солистку «Тату»
Обновлено в 02:40
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
Международная встреча по СВПД не принесла прорывных результатов
Заседание совместной международной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое состоялось в Вене 28 июня, не принесло прорывных результатов, сообщил постпред России при МАГАТЭ и международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.
Обновлено в 09:53
Футбол
Кубок «Париматч Премьер». Понсе поделился эмоциями от дебюта за «Спартак»
Аргентинский форвард «Спартака» Эсекьель Понсе дебютировал за московский клуб в позавчерашнем поединке Кубка «Париматч Премьер» 2019 против «Ростова» (2:0). Сначала форвард ответил на вопрос о верховых единоборствах в его исполнении, которые очень впечатлили зрителей поединка против «Ростова».
Обновлено в 10:25
Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Технологии
Google запустила специальный сервис для малых предприятий
Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Как выявить рак на ранней стадии
Обязательные медицинские осмотры, которые будут теперь проходить россияне не реже одного раза в год, вызвали споры.
Обновлено в 09:52
Теннис
Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Космос
Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
Лидеров стран G20 накормили травами и цветами
Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.
Обновлено в 09:27
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Расходы россиян могут контролировать
В Минэкономразвитии рассматривают идею контроля доходов и расходов физических лиц, в целях борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 07:08
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Раскрыта внешность увеличенной версии Samsung Galaxy Note 10
Дизайн устройства оказался вполне ожидаемым — как и твердили все утечки, фронтальная камера в Galaxy Note 10 будет находиться по центру прямиком в дисплее.
Обновлено в 10:23
Политика
ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных
Обновлено в 07:24
Общество
Жара во Франции побила абсолютный рекорд
По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19