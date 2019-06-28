Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Культура В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Политика Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Футбол «Краснодар» отправил защитника в аренду Согласно информации источника, "Краснодар" отдал защитника Игоря Парадина в аренду.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Политика Международная встреча по СВПД не принесла прорывных результатов Заседание совместной международной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое состоялось в Вене 28 июня, не принесло прорывных результатов, сообщил постпред России при МАГАТЭ и международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

Футбол Кубок «Париматч Премьер». Понсе поделился эмоциями от дебюта за «Спартак» Аргентинский форвард «Спартака» Эсекьель Понсе дебютировал за московский клуб в позавчерашнем поединке Кубка «Париматч Премьер» 2019 против «Ростова» (2:0). Сначала форвард ответил на вопрос о верховых единоборствах в его исполнении, которые очень впечатлили зрителей поединка против «Ростова».

Спорт Россия обыграла Австралию в Лиге наций Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Технологии Google запустила специальный сервис для малых предприятий Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.

Здоровье Как выявить рак на ранней стадии Обязательные медицинские осмотры, которые будут теперь проходить россияне не реже одного раза в год, вызвали споры.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Космос Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.

Общество Лидеров стран G20 накормили травами и цветами Организаторы саммита G20 рассказали, какие блюда и напитки предлагались лидерам «большой двадцатки» во время рабочего ланча.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Экономика Расходы россиян могут контролировать В Минэкономразвитии рассматривают идею контроля доходов и расходов физических лиц, в целях борьбы с теневой экономикой.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».

Гаджеты Раскрыта внешность увеличенной версии Samsung Galaxy Note 10 Дизайн устройства оказался вполне ожидаемым — как и твердили все утечки, фронтальная камера в Galaxy Note 10 будет находиться по центру прямиком в дисплее.