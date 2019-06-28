Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24

Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Комсомольская правда06:01

Путин подписал закон о защите дольщиков в случаях банкротства застройщика

РБК07:43

Закон о защите дольщиков подписан президентом. Для выплаты компенсаций пострадавшим создадут специальный фонд

Фонтанка.Ру06:39

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

РИА Новости06:34

Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

RT на русском08:21

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Телеканал 360°05:39

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Интерфакс05:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Общество

Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала

Обновлено вчера в 13:29
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Гаджеты

Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой

Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Авто

Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Общество

Когда закончатся дожди, рассказали синоптики

Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Путешествия

Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам

Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:40
Футбол

Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»

Обновлено в 14:45
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
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